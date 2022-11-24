Тренер Польши сравнил Левандовски с Платини и Марадоной

В матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборные Мексики и Польши победителя не определили – ничья 0:0. На 58-й минуте лидер поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

После матча главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поддержал Роберта Левандовски. «Я сочувствую ему. Знаю, как чувствует себя капитан, не забивший пенальти. Левандовски очень эмоционально отреагировал на это – у нас в раздевалке есть монитор, и Роберт много раз посмотрел повтор. Ему нужно переварить это, но он знает, как справляться с такими ситуациями. Команда поможет ему. Мы знаем, что он поможет нам в будущем.

Такое уже случалось с великими – Сократесом, Зико, Платини, Марадоной. Это футбол».

Отметим, что вместе с Мексикой и Польшей в группе С играют Саудовская Аравия и Аргентина, матч которых завершился сенсационной победой Саудовской Аравии.