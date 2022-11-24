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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 07:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 07:55
448
0

НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»

Немецкий голкипер – об акции сборной перед игрой с Японией

24 ноября 2022, 07:51 | Обновлено 24 ноября 2022, 07:55
448
0
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал командную фотографию перед началом матча 1-го тура чемпионата мира 2022 с командой Японии (1:2).

Игроки Бундестим, как известно, сфотографировались, закрыв себе рты рукой. Тем самым, немцы выразили протест против рвения ФИФА запретить любую критику в ее адрес и в адрес Катара как страны-организатора мундиаля. Участникам ЧМ-2022 запрещают критиковать организаторов и выражать протесты с помощью символики – к примеру, капитанских повязок с надписью «One love», за что предусмотрены дисциплинарные санкции.

«Я не хотел ослаблять команду дисквалификациями, лишениями очков или желтыми карточками. Поэтому, когда первые сборные начали носить официальную повязку ФИФА, стало ясно, что мы будем на их стороне.

Тот факт, что такое решение было принято в последнюю минуту, стал для нас неприятным сюрпризом. Это затронуло не только нас, но и все другие страны, которые хотели принять участие. Выбор момента [для запрета] был ужасным для меня.

Мы обсуждали [фото с закрытыми ртами], и все согласились. Мы сказали, что они могут забрать нашу повязку, но они никогда не заставят нас замолчать, независимо от того, как сильно этого хочет ФИФА. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это», – признался Нойер.

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