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Чемпионат Украины
Горняк-Спорт
24.11.2022 12:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 ноября 2022, 07:31 | Обновлено 24 ноября 2022, 08:04
21
0

Горняк-Спорт – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 24 ноября в 12:00

24 ноября 2022, 07:31 | Обновлено 24 ноября 2022, 08:04
21
0
Горняк-Спорт – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В четверг, 24 ноября, состоится отложенный матч 2-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и «Чернигов». Начало поединка – в 12:00.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Горняк-Спорт» занимает 8 место с 8 очками после 12 игр. У «металлургов» 3 позиция и 20 пунктов после 13 матчей

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов

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Источник Sport.ua
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