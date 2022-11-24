Горняк-Спорт – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 ноября, состоится отложенный матч 2-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и «Чернигов». Начало поединка – в 12:00.

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В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Горняк-Спорт» занимает 8 место с 8 очками после 12 игр. У «металлургов» 3 позиция и 20 пунктов после 13 матчей

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов