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Украина. Первая лига
24 ноября 2022, 16:40 |
209
0

Первая лига. Чернигов уверенно обыграл Горняк-Спорт

Состоялся перенесенный матч второго тура

24 ноября 2022, 16:40 |
209
0
Первая лига. Чернигов уверенно обыграл Горняк-Спорт
ФК Горняк-Спорт

Сегодня, 24 ноября состоялся перенесенный матч второго тура Первой лиги в группе Б «Чернигов» на выезде уверенно обыграл «Горняк-Спорт».

«Горняк-Спорт» – «Чернигов» – 0:2
Голы: Мирослав Сердюк (10), Ментей (46)

«Горняк-Спорт» (старт): Коваленко - Д. Шинкаренко, Цвиренко, Николишин, Малаки, Громенко, Сеницкий, Пидручный, Бодня, Посевкин, Горбаченко

«Чернигов» (старт): Ширай - Лакеенко, Галстян, Шумило, Мирослав Сердюк, Быбик, Мироненко, Койдан, Сираш, Ментей, Кулик

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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