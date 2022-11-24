24.11.2022 13:00 - : -
Украина. Первая лига24 ноября 2022, 16:40 |
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Первая лига. Чернигов уверенно обыграл Горняк-Спорт
Состоялся перенесенный матч второго тура
24 ноября 2022, 16:40 |
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Сегодня, 24 ноября состоялся перенесенный матч второго тура Первой лиги в группе Б «Чернигов» на выезде уверенно обыграл «Горняк-Спорт».
«Горняк-Спорт» – «Чернигов» – 0:2
Голы: Мирослав Сердюк (10), Ментей (46)
«Горняк-Спорт» (старт): Коваленко - Д. Шинкаренко, Цвиренко, Николишин, Малаки, Громенко, Сеницкий, Пидручный, Бодня, Посевкин, Горбаченко
«Чернигов» (старт): Ширай - Лакеенко, Галстян, Шумило, Мирослав Сердюк, Быбик, Мироненко, Койдан, Сираш, Ментей, Кулик
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