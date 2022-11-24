ФОТО. Как это было. Бельгия одержала непростую победу над Канадой

В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе F между сборными Бельгии и Канады. Игра завершилась минимальной победой бельгийцев со счетом 1:0.

Отметим, что вместе с Испанией и Коста-Рикой в группе Е также играют сборные Марокко и Хорватии. К слову, их очный матч завершился безголевой ничьей.

В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Бельгии встретится с Марокко, а Канада проведет матч с Хорватией.