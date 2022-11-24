Чемпионат мира24 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 04:58
33
0
ФОТО. Как это было. Бельгия одержала непростую победу над Канадой
Смотрите самые яркие фотомгновения матча чемпионата мира
24 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 04:58
33
0
В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе F между сборными Бельгии и Канады. Игра завершилась минимальной победой бельгийцев со счетом 1:0.
Отметим, что вместе с Испанией и Коста-Рикой в группе Е также играют сборные Марокко и Хорватии. К слову, их очный матч завершился безголевой ничьей.
В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Бельгии встретится с Марокко, а Канада проведет матч с Хорватией.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 22:44 0
Дело в логистике обоих клубов
Футбол | 23 ноября 2022, 17:15 0
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
Футбол | 23.11.2022, 08:07
Футбол | 23.11.2022, 22:34
Футбол | 23.11.2022, 18:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 10:05 6
23.11.2022, 09:03 4
23.11.2022, 15:20 1
22.11.2022, 11:00 29
22.11.2022, 17:42
22.11.2022, 13:11 3
23.11.2022, 06:50
23.11.2022, 02:40 2