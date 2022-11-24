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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 04:58
33
0

ФОТО. Как это было. Бельгия одержала непростую победу над Канадой

Смотрите самые яркие фотомгновения матча чемпионата мира

24 ноября 2022, 04:48 | Обновлено 24 ноября 2022, 04:58
33
0
ФОТО. Как это было. Бельгия одержала непростую победу над Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в Группе F между сборными Бельгии и Канады. Игра завершилась минимальной победой бельгийцев со счетом 1:0.

Отметим, что вместе с Испанией и Коста-Рикой в группе Е также играют сборные Марокко и Хорватии. К слову, их очный матч завершился безголевой ничьей.

В следующем туре ЧМ-2022 по футболу национальная команда Бельгии встретится с Марокко, а Канада проведет матч с Хорватией.

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Источник Sport.ua
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