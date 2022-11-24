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Молодежные турниры
24 ноября 2022, 01:57 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:12
58
0

Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины провела спарринг на сборах в Грузии

24 ноября 2022, 01:57 | Обновлено 24 ноября 2022, 02:12
58
0
Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
УАФ

Готовясь к финальному турниру Евро-2023 U-21, молодежная сборная Украины в городе Гори провела контрольный поединок с командой Грузии.

21 ноября на Tengiz Burjanadze Stadium в Горе в 60 км от грузинской столицы украинцы провели спарринг с молодежной сборной Грузии. Соперник – также участник Евро-2023 U-21 – в роли хозяина.

В преддверии матча Руслан Ротань столкнулся со сложной кадровой ситуацией. Среди выходивших в стартовом составе на игру с Израилем место в «основе» сохранили только Лях и Кащук.

Начало поединка оказалось ровным, у грузин ударом в плоскость отличился Гуляшвили, у Украины ворвался в штрафную и опасно прострелил Кащук. Однако постепенно хозяева завладели инициативой, а у сине-желтых было немало ошибок на половине поля.

Так, Кинарейкину пришлось выручать команду после ударов Гагуа, Ники Хорхели, Гуляшвили, по стандарту над перекладиной пробил Меквабишвили, еще один опасный удар с линии штрафной нанес тот же Гуляшвили. Украинцы ответили лишь неточной дальней попыткой от Кулаковского.

После перерыва украинцы действовали гораздо дисциплинированнее, начали создавать моменты у чужих ворот. Сначала Кащук воспользовался фланговой передачей, но не смог переиграть Куталадзе. А на 63-й минуте украинцы вышли вперед. Кащук обыгрался с Краснопиром на входе в штрафную и с правой пробил в дальний угол.

Впрочем, вскоре грузины отыгрались – мощный дальний удар точно в угол получил Хвадагиани. На последних минутах встречи команды имели мало моментов и сменить ничейный счет не сумели. 1:1. На этой ноте ноябрьский сбор для подопечных Руслана Ротаня завершен.

Товарищеский матч

21 ноября. Горе. Tengiz Burjanadze Stadium

Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Хвадагиани, 70 – Кащук, 63.

Грузия U-21: Куталаде, Гелашвили, Каландадзе, Хвадагиани, Азарове, Меквабишвили (к), Гуляшвили (Поцхверия, 90+2), Гагуа (Л. Хорхели, 90+2), Майсураде (Капанаде, 74), Н. Хорхели (Квернаде, 58), Гагниде (Мамагейшвили, 74).

Запас: Мегрелишвили, Осикмашвили, Сигуа, Ломтадзе, Джинджолова.

Тренер: Рамаз Сванадзе.

Украина U-21: Кинарейкин (Твардовский, 46), Кузык (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желизко (к), Кулаковский (Сапуга, 66), Кащук, Краснопир (Гончарук, 84), Сигеев (Кудрявый, 66).

Запас: Фесюн.

Тренер: Руслан Ротань.

Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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