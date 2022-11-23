Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной

В среду, 23 ноября, матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Александрией» был прерван на 10-й минуте из-за массированного ракетного обстрела россии.

Вначале было принято решения доиграть матч на следующий день, 24 ноября. Однако затем игру перенесли на весну 2023 года.

Причиной стали логистические вопросы. «Днепр-1» имеет налаженную логистику между словацким Кошице и Кривым Рогом, где состоится последняя игра днепрян в этом календарном году.



«Александрия» также имеет спланированную логистику на последний поединок в УПЛ в этом году, из-за чего согласилась перенести доигрывание матча с днепрянами на весну.