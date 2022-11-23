Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 22:44 |
848
0

Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной

Дело в логистике обоих клубов

23 ноября 2022, 22:44 |
848
0
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
УПЛ

В среду, 23 ноября, матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Александрией» был прерван на 10-й минуте из-за массированного ракетного обстрела россии.

Вначале было принято решения доиграть матч на следующий день, 24 ноября. Однако затем игру перенесли на весну 2023 года.

Причиной стали логистические вопросы. «Днепр-1» имеет налаженную логистику между словацким Кошице и Кривым Рогом, где состоится последняя игра днепрян в этом календарном году.

«Александрия» также имеет спланированную логистику на последний поединок в УПЛ в этом году, из-за чего согласилась перенести доигрывание матча с днепрянами на весну.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: 3 часа сидели без света. Думали не о тактике, а упадет ли бомба
Шахтер - Ворскла - 3:2. Два пенальти и тяжелая победа. Обзор матча
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
чемпионат Украины по футболу Александрия Днепр-1 Днепр-1 - Александрия прерванные матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 23 ноября 2022, 02:40 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 22 ноября 2022, 23:03 1
Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор
Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата мира 2022

Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ
Футбол | 23.11.2022, 13:55
Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ
Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ
Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.11.2022, 21:11
Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Испания – Коста Рика – 7:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 20
Бокс
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 4
Футбол
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
22.11.2022, 06:30
Другие виды
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 7
Теннис
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности