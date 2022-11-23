Чемпионат мира23 ноября 2022, 13:28 |
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Матч УПЛ Днепр-1 – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
Команды успели сыграть всего 10 минут
23 ноября 2022, 13:28 |
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Сегодня, 23 ноября в Ужгороде «Днепр-1» в перенесенном матче первого тура УПЛ играет с «Александрией». Матч начался в 13:00 по Киеву.
Однако уже на 10-й минуте поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которую сейчас объявили по всей территории Украины, кроме временно оккупированного полуострова Крым.
Также в 14:00 во Львове должен был начаться матч между «Шахтером» и «Ворсклой». Старт этого матча отложен на неопределенное время.
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