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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 13:28 |
700
0

Матч УПЛ Днепр-1 – Александрия прерван из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть всего 10 минут

23 ноября 2022, 13:28 |
700
0
Матч УПЛ Днепр-1 – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
УПЛ

Сегодня, 23 ноября в Ужгороде «Днепр-1» в перенесенном матче первого тура УПЛ играет с «Александрией». Матч начался в 13:00 по Киеву.

Однако уже на 10-й минуте поединок был прерван из-за воздушной тревоги, которую сейчас объявили по всей территории Украины, кроме временно оккупированного полуострова Крым.

Также в 14:00 во Львове должен был начаться матч между «Шахтером» и «Ворсклой». Старт этого матча отложен на неопределенное время.

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Источник Sport.ua
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