Тренер Коста-Рики СУАРЕС: «Между нами не такая и большая разница»

Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес прокомментировал поражение команды.

«Испания владела мячом, она была великолепна и провела превосходный матч. Этим объясняется поражение. Когда наша команда получала мяч, то не знала, что с ним делать и быстро совершала потерю. Испания была намного сильнее нас. Сегодня они победили 7:0, но на самом деле между нами не такая большая разница. Я немного разочарован, потому что у меня были другие ожидания. Но нам надо забывать матч с Испанией. Сейчас самое главное - не падать духом».

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа Е

Испания – Коста-Рика – 7:0

Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75, Соллер, 90, Мората, 90+3

Кальво, 68, Кэмпбелл, 90+7

Испания: Симон – Аспиликуэта, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) – Родри – Гави, Педри (Солер, 57) – Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсио (Уильямс, 69), Ольмо.

Коста-Рика: Навас – Мартинес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) – Кэмпбелл, Борхес (Агилера, 71), Техеда, Беннетт (Руис, 61) – Контрерас (Замора) , 61).

Стадион «Al-Thumama Stadium»

Главный судья: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

​