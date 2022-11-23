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  4. Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 21:25 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:05
2413
4

Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча

Криштиану наказали за инцидент с телефоном после матча с «Эвертоном»

23 ноября 2022, 21:25 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:05
2413
4
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Instagram. Криштиану Роналду

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду получил наказание за инцидент с телефоном после матча АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

После финального свистка раздосадованный Роналду из-за поражение свой команды выбил телефон из рук болельщика «Эвертона».

Сегодня, 23 ноября, футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Роналду на 2 матча и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что Роналду будет отбывать дисквалификацию на национальном уровне с любым новым клубом – в Англии или за границей. Поскольку эта дисквалификация распространяется только на национальные первенства, Роналду спокойно сможет сыграть в первых двух матчах на ЧМ-2022.

Ранее Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

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Источник BBC
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Комментарии 4
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Dar Veter
Так это было в прошлом сезоне!        Тогда надо было и наказывать.   
А в этом сезоне МЮ выиграл выезд к Эвертону.
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0
Spaceman
Чому спорт.юа не пояснить нам, чому рішення англійців мають виконувать всі інші чемпи?
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0
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