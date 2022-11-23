Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду получил наказание за инцидент с телефоном после матча АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

После финального свистка раздосадованный Роналду из-за поражение свой команды выбил телефон из рук болельщика «Эвертона».

Сегодня, 23 ноября, футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Роналду на 2 матча и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что Роналду будет отбывать дисквалификацию на национальном уровне с любым новым клубом – в Англии или за границей. Поскольку эта дисквалификация распространяется только на национальные первенства, Роналду спокойно сможет сыграть в первых двух матчах на ЧМ-2022.

Ранее Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».