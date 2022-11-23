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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:04
207
0

Испания забила сотый гол на чемпионатах мира

Но на этом решили не останавливаться

23 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:04
207
0
Испания забила сотый гол на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.

Испания быстро забила первый гол. Это сделал Дани Ольмо на 11-й минуте матча. Этот гол стал 100-м для испанцев на чемпионатах мира. Испанцы участвуют на 16-м мировом первенстве.

На 21-й минуте Испания забила 101-й гол в рамках чемпионата мира – отличился Марко Асенсио. На 31-й минуте Ферран Торрес реализовал пенальти, забив 102-й гол своей сборной на мундиалях.

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Источник Sport.ua
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