Испания забила сотый гол на чемпионатах мира
Но на этом решили не останавливаться
Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву.
Испания быстро забила первый гол. Это сделал Дани Ольмо на 11-й минуте матча. Этот гол стал 100-м для испанцев на чемпионатах мира. Испанцы участвуют на 16-м мировом первенстве.
На 21-й минуте Испания забила 101-й гол в рамках чемпионата мира – отличился Марко Асенсио. На 31-й минуте Ферран Торрес реализовал пенальти, забив 102-й гол своей сборной на мундиалях.
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