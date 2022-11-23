Украина. Премьер лига23 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла
Команды все-таки сыграют сегодня
23 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:26
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Матч 15-го тура УПЛ во Львове между «Шахтером» и «Ворсклой» все-таки состоится сегодня, 23 ноября. Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
Матч должен был начаться в 14:00 по Киеву. Однако старт матча отложили из-за воздушной тревоги на всей территории Украины, кроме временно оккупированного полуострова Крым.
Отметим, что матч «Днепр-1» – «Александрия», который был прерван на 10-й минуте, принято решение доиграть уже весной.
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