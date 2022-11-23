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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:26
2840
2

ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла

Команды все-таки сыграют сегодня

23 ноября 2022, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:26
2840
2
ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла
ФК Шахтер

Матч 15-го тура УПЛ во Львове между «Шахтером» и «Ворсклой» все-таки состоится сегодня, 23 ноября. Поединок начнется в 16:00 по Киеву.

Матч должен был начаться в 14:00 по Киеву. Однако старт матча отложили из-за воздушной тревоги на всей территории Украины, кроме временно оккупированного полуострова Крым.

Отметим, что матч «Днепр-1» – «Александрия», который был прерван на 10-й минуте, принято решение доиграть уже весной.

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Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига воздушная тревога чемпионат Украины по футболу перенос матча
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Источник Sport.ua
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Yass
Скільки мегаватт-годин спалять на освітлення стадіона?
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+2
adidas77
Знущання, над футбалістами та вболівальниками!Кацапи тварюки!Але ті, хто прийняв рішення грати УПЛ в Україні, під час війни під ракетними ударами, також рідкісні мерзотники.
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-1
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