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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 13:23 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:25
225
0

Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги

Участники игры последовали в укрытие

23 ноября 2022, 13:23 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:25
225
0
Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги
ФК Шахтер Донецк

23 ноября в 14:00 должен был начаться матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой».

Но начало встречи отложено на неопределенное время из-за воздушной тревоги практически по всей территории Украины. Участники игры последовали в укрытие.

Игра должна состоятся во Львове на стадионе «Арена Львов».

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Источник Sport.ua
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