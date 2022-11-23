Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги

23 ноября в 14:00 должен был начаться матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой».

Но начало встречи отложено на неопределенное время из-за воздушной тревоги практически по всей территории Украины. Участники игры последовали в укрытие.

Игра должна состоятся во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua