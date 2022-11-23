Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги
Участники игры последовали в укрытие
23 ноября в 14:00 должен был начаться матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой».
Но начало встречи отложено на неопределенное время из-за воздушной тревоги практически по всей территории Украины. Участники игры последовали в укрытие.
Игра должна состоятся во Львове на стадионе «Арена Львов».
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🚨 У Львові та області оголошено повітряну тривогу 🚨— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2022
Початок матчу #ШахтарВорскла буде відкладено.
Учасники гри прослідували в укриття. Бережіть себе: прямуйте в безпечне місце.
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