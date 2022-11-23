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  4. Лука МОДРИЧ: «Нам будет легче играть по ходу турнира»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 15:18 |
62
0

Лука МОДРИЧ: «Нам будет легче играть по ходу турнира»

Хавбек сборной Хорватии – о матче против Марокко

23 ноября 2022, 15:18 |
62
0
Лука МОДРИЧ: «Нам будет легче играть по ходу турнира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал нулевую ничью с Марокко в первом туре ЧМ-2022:

«Это была сложная игра, особенно в первом тайме. Мы начали играть лучше в последние 10-15 минут, а во втором тайме были даже лучше, чем Марокко.

У нас были моменты, жаль, что мы их не использовали. Если бы мы забили, то наверняка после этого играли бы лучше, Марокко пришлось бы открываться. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, к сожалению, не получилось.

Наверняка нам будет легче играть по ходу турнира, я надеюсь, что теперь мы будем играть лучше. У нас есть еще две игры, чтобы выйти из группы».

Ранее Модрич установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы.

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Источник Jutarnji List
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