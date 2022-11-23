Лука МОДРИЧ: «Нам будет легче играть по ходу турнира»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал нулевую ничью с Марокко в первом туре ЧМ-2022:

«Это была сложная игра, особенно в первом тайме. Мы начали играть лучше в последние 10-15 минут, а во втором тайме были даже лучше, чем Марокко.

У нас были моменты, жаль, что мы их не использовали. Если бы мы забили, то наверняка после этого играли бы лучше, Марокко пришлось бы открываться. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, к сожалению, не получилось.

Наверняка нам будет легче играть по ходу турнира, я надеюсь, что теперь мы будем играть лучше. У нас есть еще две игры, чтобы выйти из группы».

Ранее Модрич установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы.