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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 13:14 |
1650
0

Модрич установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы

Лидер сборной Хорватии играл на обеих крупных турнирах в трех десятилетиях

23 ноября 2022, 13:14 |
1650
0
Модрич установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Сегодня капитан сборной Хорватии Лука Модрич вышел в основе своей команды на матч первого тура чемпионата мира 2022 года против Марокко.

Это позволило Модричу стать автором уникального рекорда. Он – первый игрок в истории, который выступал и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы в трех разных десятилетиях.

Модрич выступал на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов, на чемпионатах Европы – в 2008, 2012, 2016 и 2020 (2021) годах.

При этом отметим, что уже завтра достижение Модрича может повторить Криштиану Роналду.

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Источник Sport.ua
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