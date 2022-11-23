Модрич установил уникальный рекорд чемпионатов мира и Европы

Сегодня капитан сборной Хорватии Лука Модрич вышел в основе своей команды на матч первого тура чемпионата мира 2022 года против Марокко.

Это позволило Модричу стать автором уникального рекорда. Он – первый игрок в истории, который выступал и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы в трех разных десятилетиях.

Модрич выступал на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов, на чемпионатах Европы – в 2008, 2012, 2016 и 2020 (2021) годах.

При этом отметим, что уже завтра достижение Модрича может повторить Криштиану Роналду.