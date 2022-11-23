Модрич на месте. Известны стартовые составы матча Марокко – Хорватия

В среду, 23 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч 1-го тура в квартете F групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Марокко и Хорватии.

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Стартовые составы команд:

Марокко: Боно – Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Юранович, Ловрен, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Крамарич.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.