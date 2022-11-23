Чемпионат мира23 ноября 2022, 11:02 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:22
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Модрич на месте. Известны стартовые составы матча Марокко – Хорватия
Матч начнется в 12:00 по Киеву
23 ноября 2022, 11:02 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:22
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В среду, 23 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится матч 1-го тура в квартете F групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Марокко и Хорватии.
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Стартовые составы команд:
Марокко: Боно – Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.
Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Юранович, Ловрен, Ковачич, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Крамарич.
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
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