Провал – позади, впереди – триумфы. Почему Германия выиграет ЧМ-2022

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Национальная сборная Германии – это особенная команда в мире футбола. В какой бы сложной ситуации не пребывал этот коллектив, и каким бы тернистым не виделся их путь, но немцы практически всегда доходят до самых поздних стадий на топовых турнирах – чемпионатах мира и Европы. Неслучайно в 1990 году тогдашний форвард сборной Англии Гари Линекер произнес речь, ставшую легендарной. После поражения от немцев в полуфинале ЧМ-1990 в серии пенальти англичанин заявил: «Футбол – это простая игра. 22 человека гоняют мяч по полю в течение 90 минут, а в конце Германия выигрывает».

На самом деле, Германия выигрывает далеко не всегда, потому как по состоянию на текущий момент чаще всех на чемпионатах мира побеждала сборная Бразилии, однако европейская команда в Катаре сделает все, чтобы догнать «селесао» и также стать 5-кратными триумфаторами в истории мундиалей.

Почему же именно сборная Германии выиграет ЧМ-2022? Давайте пройдемся, что называется, по пунктам…

Германия прошла через провал, теперь время для триумфов

Прошлый чемпионат мира, который состоялся в 2018 году, принес немало неожиданностей, но его главной сенсацией стал, безусловно, ранний вылет действующего на тот момент чемпиона мира – сборной Германии. «Бундестим» угодили отнюдь не в самую сложную группу, но так и не смогли навязать конкуренцию Швеции и Мексике, пропустив вперед в квартете с представителями УЕФА и КОНКАКАФ еще и команду из зоны АФК – национальную сборную Южной Кореи.

Четвертое место в группе на ЧМ-2018 не могло быть воспринято никак иначе, кроме как провал. Впрочем, кардинальных кадровых решений руководство Немецкого футбольного союза предпринять не отважилось, и главным тренером остался Йоахим Лев, работавший на этой должности с 2006 года. Наставник, который привел «Бундестим» к победе на ЧМ-2014 повез команду еще и на Евро-2020, состоявшийся из-за пандемии коронавируса в 2021 году, а после вылета на континентальном первенстве уже в 1/8 финала все-таки покинул свой пост, уступив его Хансу-Дитеру Флику.

Примечательно другое – сборная Германии в последний раз до ЧМ-2018 настолько критично проваливалась аж на Евро-2004, когда «Бундестим» также не смогли выйти из группы. После того на каждом значимом турнире (чемпионате мира или Европы) немцы обязательно доходили как минимум до полуфинала. В частности, вместе с Клинсманом, в ассистентах у которого тогда был Лев, они завоевали «бронзу» на домашнем ЧМ-2006, после чего уже с Йоахимом во главе становились обладателями «серебра» на Евро-2008, а также «бронзы» - на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. О победе на ЧМ-2014 в Бразилии с историческим унижением «селесао» в полуфинале со счетом 7:1, уже упоминалось выше…

Логично, что после фиаско на ЧМ-2018, а также относительной неудачи на Евро-2020, для сборной Германии наконец-то вновь должна настать пресловутая «светлая полоса». По крайней мере, на турнир в Катар «Бундестим» приехала пусть и не без проблем, однако у команды Флика нет настолько катастрофических неприятностей, как, например, отсутствие Карима Бензема, Н'Голо Канте и Поля Погба у Франции… Это значит, что немцы сделают все возможное, чтобы с лихвой реабилитироваться за предыдущие неудачи и вновь сделать своих болельщиков самыми счастливыми на свете…

Флик знает, как возвращать команде былое величие

Второй причиной потенциального триумфа сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре является фигура главного тренера «Бундестим». О Хансе-Дитере Флике до 2019 года знали, пожалуй, лишь самые хорошо осведомленные с житьем-бытьем немецкого футбола болельщики. Для остальных он оставался загадкой, вплоть до момента утверждения Флика на посту главного тренера «Баварии», которое произошло в ноябре 2019-го. Мюнхенцы как раз избавились от Нико Ковача, на место которого предпочли назначить не кого-то из авторитетных специалистов, а именно экс-ассистента прежнего коуча Ханса-Дитера Флика.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Карьеру тренера Флик начинал в 1996 году в скромном «Бамментале», после чего с 2000 по 2005 годы работал с «Хоффенхаймом», который на то время только начинал делать шаги по направлению к футболу топ-уровня, получив профессиональный статус и пробившись в четвертую лигу немецкого футбола. С «Хоффенхаймом» Флик успел подняться до Третьей Бундеслиги, а затем принял приглашение Немецкого футбольного союза войти в тренерский штаб «Бундестим», став помощником у Йоахима Лева. Впоследствии Флик и вовсе отошел больше в сторону функционера, став спортивным директором сборной Германии, а затем – «Хоффенхайма».

Возвращение на тренерскую стезю у Флика случилось летом 2019-го, когда он стал ассистентом у Ковача в «Баварии», а вскоре сменил хорвата во главе мюнхенцев. Важно, что на момент прихода Ханса-Дитера на должность коуча «Баварии», его команда шла на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Чтобы сделать шаг наверх мюнхенцам потребовалось несколько месяцев, но уже после 20-го тура «Бавария» возглавила пелотон и не упустила «золото» чемпионата до самого его финиша.

Сезон-2019/20 и вовсе стал для «Баварии» историческим, так как мюнхенский гранд, помимо завоевания национального чемпионства, сумел выиграть еще и Кубок Германии, а также победить в Лиге чемпионов, тем самым оформив пресловутый «требл», причем лишь во второй раз в истории «Баварии» (впервые с клубом это произошло по итогам сезона-2012/13, когда мюнхенцев возглавлял легендарный Юпп Хайнкес).

То, насколько быстро и легко Флик вывел «Баварию» из, казалось бы, серьезного кризиса поразило многих аналитиков и специалистов. Сам же Ханс-Дитер провел с мюнхенцами еще один сезон, выиграв еще и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира, и вновь-таки чемпионат Германии, а затем приняв предложение Немецкого футбольного союза уйти в «Бундестим».

Причем национальная команда Германии, как уже отмечалось выше, после ЧМ-2018 и Евро-2020 также, как и «Бавария», переживала отнюдь не лучшие свои времена. Но Флик очень быстро все «настроил» как надо, а где-то и «починил» неработающие механизмы. При Хансе-Дитере «Бундестим» провел 16 матчей, в которых добыл 10 побед при 5 ничьих и лишь 1 поражении. Да, сборная Германии выдала отнюдь не впечатляющую Лигу наций, где заняла третье место после Италии и Венгрии, но сумела обойти Англию, однако стоит вспомнить, что после прихода в «Баварию» команда с Фликом во главе временно откатилась и вовсе на промежуточное седьмое место, после чего последовал мощнейший спурт, завершившийся легендарным треблом…

Нойер на месте, Вернера есть кому заменить, у Мюллера особая мотивация

Перед стартом ЧМ-2022, пожалуй, ключевой кадровой проблемой в команде Флика называлось потенциальное отсутствие 36-летнего голкипера Мануэля Нойера. Опытный страж ворот и капитан «Бундестим» получил травму еще в начале октября в составе «Баварии», но к началу турнира в Катаре успел восстановиться, и даже принял участие в товарищеском матче против Омана (1:0).

Несмотря на то, что в составе сборной Германии есть вратари калибра Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» и Кевина Траппа из «Айнтрахта», именно Нойер является ключевой фигурой нынешней немецкой команды. Мануэль – не просто вратарь, его стиль игры практически произвел революцию в футболе, если таковая вообще возможна при нынешней степени прогресса игры. Дело в том, что Нойер старается действовать максимально близко к центральным защитникам, что помогает «Баварии» и сборной Германии выстраивать игру в этой зоне. Мануэль практически всегда активно задействован в выходах его команд из обороны в атаку, что подтверждает и статистика: в среднем у Нойера в текущем сезоне 39 передач в пересчете на 90 минут, в то время как у тер Штегена аналогичный показатель составляет 31, а у Траппа – 26.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Кроме того, особо стоит выделять капитанскую работу Нойера. С повязкой на плече Мануэль регулярно выступает с 2016 года, и что-либо менять в этом аспекте после прихода в команду Флик не стал. Нойера особо выделяют за его открытость, последовательность и коммуникативные навыки на поле, а также за его пределами. Этот человек обеспечивает гармонию внутри «Бундестим», а потому для Флика и всех поклонников «Немецкой машины» было невероятно важно, сможет ли Мануэль сыграть на турнире в Катаре.

А вот без кого Германии все-таки придется обходится на ЧМ-2022, так это форвард Тимо Вернер. Флик был очень раздосадован тем, что не сможет рассчитывать на этого нападающего на турнире в Катаре: «Нам придется обойтись без отличного форварда с высокой результативностью в национальной команде, а также без настоящего командного игрока».

Вернер, который в августе за 20 миллионов евро перешел из «Челси» в «Лейпциг», получил травму в заключительном поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера». Вместо него Флику придется рассчитывать на 33-летнего Томаса Мюллера, 18-летнего Юссуфа Мукоко и 29-летнего Никласа Фюллькруга, которого наверняка знают далеко немногие в широких болельщицких массах.

Для Мюллера участие в ЧМ-2022 будет иметь особую дополнительную мотивацию. Помимо стремления стать двукратным чемпионом мира, Томас попытается превзойти рекорд результативности на мундиалях, принадлежащий с 2014 года его соотечественнику Мирославу Клозе. В настоящий момент на счету последнего 16 голов в финальных стадиях чемпионата мира, а Мюллер является ближайшим преследователем из числа действующих футболистов, и имеет в активе 10 голов. Другой вопрос, что на ЧМ-2018 Томас не забил ни одного мяча, но тот мундиаль, как уже упоминалось, был абсолютно провальным для всех немцев…

18-летний Мукоко с каждым сезоном все больше и больше подбирается к статусу лидера атак дортмундской «Боруссии», являясь одним из наиболее значимых с экономической точки зрения активов этого клуба. Впрочем, в сборной Германии Юссуфа дебютировал лишь накануне ЧМ-2022 – 16 ноября в спарринге против Омана, где показал себя не очень удачно (20 действий за 48 минут, из которых удачными оказались только 4). Однако, если Флик все-таки вызвал Мукоко в сборную для участия на ЧМ-2022, то, как сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, наставник национальной команды «имеет достаточно знаний и опыта, чтобы принимать такие решения».

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А вот персона Фюллькруга в когорте форвардов сборной Германии на ЧМ-2022 выглядит, пожалуй, наиболее любопытно. Этому нападающему «Вердера», который большую часть карьеры провел именно в стане команды из Бремена, но также выступал за «Нюрнберг» и «Ганновер», в феврале следующего года стукнет уже «тридцатник». Однако солидный возраст не помешал Флику вызвать дебютанта в стан «Бундестим», и тот 16 ноября в премьерном матче в национальной команде уже успел забить Оману, принеся победу со счетом 1:0. По состоянию на текущий момент Никлас Фюллькруг второй в бомбардирской гонке Бундеслиги сезона-2022/23. На счету форварда «Вердера» 10 забитых мячей в 14 поединках, что уступает лишь показателю Кристофера Нкунку из «Лейпцига», у которого 12 голов в 15 матчах.

Интересно, что Фюллькруг второй в Бундеслиге-2022/23 по числу нанесенных ударов (45), а также второй – по ударам головой (12), и четвертый – по ударам из-за штрафной (14). Это говорит о том, что Никлас может стать интересной опцией для Флика, а соперникам сборной Германии придется непросто в попытках разгадать, каким образом за счет возрастного дебютанта наставник «Бундестим» будет пробовать разнообразить игру своей команды.

Эксперты Parimatch Ukraine дают коэффициент на то, что Бундестим выдаст победный перформанс в Катаре – 11.0.

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