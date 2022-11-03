Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022

Официальный сайт клуба РБ «Лейпциг» сообщил о серьезной травме ноги форварда Тимо Вернера.

Игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» и был заменен на 19-й минуте.

Стало известно, что до конца года нападающий не вернется на поле, поэтому сборная Германии поедет на чемпионат мира без Вернера.