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  4. Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
Чемпионат мира
03 ноября 2022, 19:30 |
877
6

Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022

Форвард выбыл до конца года

03 ноября 2022, 19:30 |
877
6
Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт клуба РБ «Лейпциг» сообщил о серьезной травме ноги форварда Тимо Вернера.

Игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» и был заменен на 19-й минуте.

Стало известно, что до конца года нападающий не вернется на поле, поэтому сборная Германии поедет на чемпионат мира без Вернера.

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Источник РБ Лейпциг
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Встреча состоится в четверг, 3 ноября

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Gargantua
скажем прямо, что Степаненко поломал его вполне сознательно.
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Александр Чернов
Придурочный костолом .Сзади подъехал к человеку который реально ничем не угрожал.Спрашивается ты же тоже футболист .ну к чему такая грубость .? Подлец 
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+1
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Блін, шкода його
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