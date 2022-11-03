Чемпионат мира03 ноября 2022, 19:30 |
877
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Получил травму в матче с Шахтером. Тимо Вернер пропустит ЧМ-2022
Форвард выбыл до конца года
03 ноября 2022, 19:30 |
877
6
Официальный сайт клуба РБ «Лейпциг» сообщил о серьезной травме ноги форварда Тимо Вернера.
Игрок получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Шахтера» и был заменен на 19-й минуте.
Стало известно, что до конца года нападающий не вернется на поле, поэтому сборная Германии поедет на чемпионат мира без Вернера.
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Комментарии 6
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скажем прямо, что Степаненко поломал его вполне сознательно.
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Придурочный костолом .Сзади подъехал к человеку который реально ничем не угрожал.Спрашивается ты же тоже футболист .ну к чему такая грубость .? Подлец
Блін, шкода його
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