Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Мексики раскрыл секрет парированного пенальти от Левандовски
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 10:01 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:48
2341
0

Голкипер Мексики раскрыл секрет парированного пенальти от Левандовски

Была основательная подготовка

23 ноября 2022, 10:01 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:48
2341
0
Голкипер Мексики раскрыл секрет парированного пенальти от Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Очоа

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа высказал мнение о парированном 11-метровом в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с Польшей (0:0). Страж ворот клуба «Америка» выиграл дуэль у нападающего поляков Роберта Левандовски на 58-й минуте встречи.

«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», – рассказао Очоа.

Сборная Мексики свой следующий матч на ЧМ-2022 проведет 26 ноября с командой Аргентины, а Польша в этот же день сыграет с Саудовской Аравией.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!

По теме:
Тчуамени назвал первоочередную цель сборной Франции на ЧМ-2022
Дайо УПАМЕКАНО: «Мы должны продолжать в том же духе»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия
ЧМ-2022 по футболу сборная Мексики по футболу Гильермо Очоа сборная Польши по футболу Мексика - Польша Роберт Левандовски
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2022, 14:33 4
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации
Футбол | 23 ноября 2022, 05:10 0
ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации
ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации

Группа E – первый квартет, в котором еще до старта игр известны явные фавориты и аутсайдеры

УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Бокс | 22.11.2022, 15:30
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
Футбол | 23.11.2022, 06:10
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22.11.2022, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 5
Теннис
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
22.11.2022, 12:40 3
Футбол
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности