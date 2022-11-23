Голкипер Мексики раскрыл секрет парированного пенальти от Левандовски

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа высказал мнение о парированном 11-метровом в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с Польшей (0:0). Страж ворот клуба «Америка» выиграл дуэль у нападающего поляков Роберта Левандовски на 58-й минуте встречи.

«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», – рассказао Очоа.

Сборная Мексики свой следующий матч на ЧМ-2022 проведет 26 ноября с командой Аргентины, а Польша в этот же день сыграет с Саудовской Аравией.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!