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  4. Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 07:27 |
955
0

Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности

Француз провел отличный матч против сборной Австралии

23 ноября 2022, 07:27 |
955
0
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в поединке 1-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре с командой Австралии (4:1) совершил в штрафной соперника 19 касаний мяча.

Это стало повторением самых высоких показателей в данном аспекте среди футболистов в играх финальной части ЧМ, начиная с 1970 года. Тогда у Луиджи Ривы, Уве Зеелера и Герда Мюллера были матчи с 19 и более касаниями мяча в штрафных оппонентов.

Как известно, Килиан Мбаппе по итогам матча Франция – Австралия был удостоен приза лучшему игроку встречи.

Французская сборная свой следующий матч в Катаре проведет 26 ноября против Дании. Австралия в тот же день сыграет с Тунисом.

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Источник Opta
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