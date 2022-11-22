ФОТО. Показали характер. Как Франция разгромила Австралию
Французы успешно начали защиту титула
Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе D между сборными Франции и Австралии.
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу французов. Не смотря на быстрый пропущенный гол, действующие чемпионы турнира успешно вернулись в игру и разгромили соперника.
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Отметим, что в группе D помимо Франции и Австралии играют также Тунис и Дания. Их матч завершился со счетом 0:0.
В следующем туре Франция встретится с Данией, а Австралия с Тунисом.
ФОТО. Показали характер. Как Франция разгромила Австралию
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