ФОТО. Силы равны – Дания и Тунис сильнейшего не определили
Стартовала борьба в группе D чемпионата мира-2022
Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира в Катаре сыгран матч 1-го тура групповой стадии в квартете D. В Аль-Райяне отношения выяснили сборные Дании и Туниса.
Силы команд оказались равными и финальный свисток возвестил о ничьей 0:0.
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Как известно, в группе D ЧМ-2022 также выступают команды Франции и Австралии. Они начнут свой очный поединок в 18:00 по киевскому времени.
26 ноября сборная Дании сыграет с командой Франции, а Тунис в этот же день померится силами со сборной Австралии.
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