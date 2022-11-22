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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:03
394
0

ФОТО. Силы равны – Дания и Тунис сильнейшего не определили

Стартовала борьба в группе D чемпионата мира-2022

22 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:03
394
0
ФОТО. Силы равны – Дания и Тунис сильнейшего не определили

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира в Катаре сыгран матч 1-го тура групповой стадии в квартете D. В Аль-Райяне отношения выяснили сборные Дании и Туниса.

Силы команд оказались равными и финальный свисток возвестил о ничьей 0:0.

Как известно, в группе D ЧМ-2022 также выступают команды Франции и Австралии. Они начнут свой очный поединок в 18:00 по киевскому времени.

26 ноября сборная Дании сыграет с командой Франции, а Тунис в этот же день померится силами со сборной Австралии.

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Источник Sport.ua
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