ВИДЕО. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Франция громит Австралию

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии.

На 9-й минуте Крэйг Гудвин вывел австралийцев вперед, но уже на 27-й минуте игры Адриен Рабьо сравнял счет. Вскоре Оливье Жиру вывел французов вперед. Во втором тайме Франция не остановилась: на 68-й минуте гол забил звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а уже спустя 3 минуты дублем отметился Оливье Жиру.

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.

Mbappe. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022