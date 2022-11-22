ВИДЕО. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Франция громит Австралию
Французы разобрались с обороной австралийцев
Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии.
На 9-й минуте Крэйг Гудвин вывел австралийцев вперед, но уже на 27-й минуте игры Адриен Рабьо сравнял счет. Вскоре Оливье Жиру вывел французов вперед. Во втором тайме Франция не остановилась: на 68-й минуте гол забил звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, а уже спустя 3 минуты дублем отметился Оливье Жиру.
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.
Mbappe.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
Make that 5️⃣1️⃣ for Olivier Giroud! https://t.co/AD5oWchWII— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
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