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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 21:30 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:44
567
0

ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией

Адриен Рабьо забил на 27-й минуте игры

22 ноября 2022, 21:30 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:44
567
0
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
Instagram. Адриен Рабьо

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Франции.

На 9-й минуте игры форвард австралийцев Крэйг Гудвин вывел свою команду вперед. Но ответ долго себя не заставил ждать – на 27-й минуте встречи полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сравнял счет в игре.

После навеса с углового австралийцы выбили мяч, но снаряд быстро вернули в штрафную, и Рабьо с линии вратарской нанес точный удар.

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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