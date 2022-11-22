ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
Адриен Рабьо забил на 27-й минуте игры
Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Франции.
На 9-й минуте игры форвард австралийцев Крэйг Гудвин вывел свою команду вперед. Но ответ долго себя не заставил ждать – на 27-й минуте встречи полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сравнял счет в игре.
После навеса с углового австралийцы выбили мяч, но снаряд быстро вернули в штрафную, и Рабьо с линии вратарской нанес точный удар.
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.
FRANCE ARE LEVEL!!!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
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