Криштиану РОНАЛДУ – про уход из МЮ: «Я люблю МЮ. Этого не изменить»
Звездный португалец прокомментировал расторжение контракта с «красными дьяволами»
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал уход из английского «Манчестер Юнайтед»:
«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта. Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В тоже время я чувствую, что пришло время мне искать новый вызов.
Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем».
Отметим, что сегодня Криштиану разорвал контракт с «МЮ». Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.
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