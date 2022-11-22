Криштиану РОНАЛДУ – про уход из МЮ: «Я люблю МЮ. Этого не изменить»

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал уход из английского «Манчестер Юнайтед»:

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта. Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В тоже время я чувствую, что пришло время мне искать новый вызов.

Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем».

Отметим, что сегодня Криштиану разорвал контракт с «МЮ». Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.