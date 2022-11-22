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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:48
554
0

Лосано и Ко vs Левандовски и Ко. Мексика и Польша назвали составы

Команды проведут поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022

22 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:48
554
0
Лосано и Ко vs Левандовски и Ко. Мексика и Польша назвали составы
ФИФА

В 18:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Мексики и Польши. Команды, напомним, выступают в квартете С, где ранее завершился поединок между командами Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).

Мексика: Очоа – Альварес, Вега, Гальярдо, Эррера, Лосано, Мартин, Монтес, Морено, Санчес, Чавес.

Польша: Щенсны – Берешински, Глик, Залевски, Зелински, Каминьски, Кеш, Кивиор, Крыховьяк, Шимански, Левандовски.

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Источник Sport.ua
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