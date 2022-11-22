Лосано и Ко vs Левандовски и Ко. Мексика и Польша назвали составы
Команды проведут поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022
В 18:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором отношения выяснят сборные Мексики и Польши. Команды, напомним, выступают в квартете С, где ранее завершился поединок между командами Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).
Мексика: Очоа – Альварес, Вега, Гальярдо, Эррера, Лосано, Мартин, Монтес, Морено, Санчес, Чавес.
Польша: Щенсны – Берешински, Глик, Залевски, Зелински, Каминьски, Кеш, Кивиор, Крыховьяк, Шимански, Левандовски.
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