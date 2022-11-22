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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:08 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:13
403
0

В Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча с Аргентиной

Все смогли насладиться сенсационной победой

22 ноября 2022, 16:08 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:13
403
0
В Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Все желающие в Саудовской Аравии могли посмотреть этот поединок, ведь 22 ноября в стране сократили рабочий день.

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Сообщается, что работники могли покинуть рабочее место за час до начала матча, чтобы успеть пересмотреть игру национальной сборной.

Отметим, что Саудовская Аравия прервала невероятную серию без поражений сборной Аргентины, которая продолжалась 3,5 года.

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Источник dsport
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