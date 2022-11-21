Чемпионат мира21 ноября 2022, 23:24 |
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Группа В. Англия лидирует после первого тура
В группе В пока без сенсаций
21 ноября 2022, 23:24 |
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Завершился первый тур чемпионата мира 2022 года в группе В. Оба матча в этом квартете состоялись в понедельник, 21 ноября.
Сборная Англии разгромила Иран со счетом 6:2, что позволило команде Гарета Саутгейта возглавить группу В. Второй матч квартета между США и Уэльсом завершился вничью 1:1.
Во втором туре Уэльс сыграет с Ираном, а Англия – с США. Оба матча состоятся в пятницу, 25 ноября.
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