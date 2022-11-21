Группа В. Англия лидирует после первого тура

Завершился первый тур чемпионата мира 2022 года в группе В. Оба матча в этом квартете состоялись в понедельник, 21 ноября.

Сборная Англии разгромила Иран со счетом 6:2, что позволило команде Гарета Саутгейта возглавить группу В. Второй матч квартета между США и Уэльсом завершился вничью 1:1.

Во втором туре Уэльс сыграет с Ираном, а Англия – с США. Оба матча состоятся в пятницу, 25 ноября.

Турнирная таблица группы В: