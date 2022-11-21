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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:57 |
629
0

ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал

Два гола от «оранжевых» были забиты на последних минутах матча

21 ноября 2022, 20:57 |
629
0
ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Подопечные Луи Ван Гала успешно стартовали в группе А. Но пришлось помучаться. Целых 84 минуты команды не могли забить гол, но все же без взятий ворот не обошлось. На 84-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо открыл счет в матче, а на 9 компенсированной минуте игры полузащитник Аякса Дэви Классен решил все вопросы по поводу победителя матча.

Сборная Нидерландов вместе с Эквадором лидируют в группе А. Обе команды имеют по 3 очка с одинаковой разницей забитых и пропущенных.

ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал

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Источник Sport.ua
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