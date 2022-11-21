В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Подопечные Луи Ван Гала успешно стартовали в группе А. Но пришлось помучаться. Целых 84 минуты команды не могли забить гол, но все же без взятий ворот не обошлось. На 84-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо открыл счет в матче, а на 9 компенсированной минуте игры полузащитник Аякса Дэви Классен решил все вопросы по поводу победителя матча.

Сборная Нидерландов вместе с Эквадором лидируют в группе А. Обе команды имеют по 3 очка с одинаковой разницей забитых и пропущенных.

ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал