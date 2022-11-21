ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал
Два гола от «оранжевых» были забиты на последних минутах матча
В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.
Подопечные Луи Ван Гала успешно стартовали в группе А. Но пришлось помучаться. Целых 84 минуты команды не могли забить гол, но все же без взятий ворот не обошлось. На 84-й минуте встречи форвард ПСВ Коди Гакпо открыл счет в матче, а на 9 компенсированной минуте игры полузащитник Аякса Дэви Классен решил все вопросы по поводу победителя матча.
Сборная Нидерландов вместе с Эквадором лидируют в группе А. Обе команды имеют по 3 очка с одинаковой разницей забитых и пропущенных.
ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нынешняя «верхняя планка» голеадорского рекорда держится с лета 2014 года…
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре