Нидерланды и Эквадор лидируют. Таблица группы А после первого тура ЧМ-2022

Сегодня, 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды (0:2) завершился первый тур чемпионата мира 2022 года в группе А.

Нидерланды благодаря этой победе теперь делят лидерство с командой Эквадора, которая вчера с аналогичным счетом 2:0 в матче-открытии турнира обыграла хозяев, сборную Катара.

Во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с Эквадором. Оба матча состоятся в пятницу, 25 ноября.

Турнирная таблица группы А: