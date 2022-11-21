Чемпионат мира21 ноября 2022, 20:47 |
567
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Нидерланды и Эквадор лидируют. Таблица группы А после первого тура ЧМ-2022
Завершился первый тур в группе А
21 ноября 2022, 20:47 |
567
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Сегодня, 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды (0:2) завершился первый тур чемпионата мира 2022 года в группе А.
Нидерланды благодаря этой победе теперь делят лидерство с командой Эквадора, которая вчера с аналогичным счетом 2:0 в матче-открытии турнира обыграла хозяев, сборную Катара.
Во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с Эквадором. Оба матча состоятся в пятницу, 25 ноября.
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