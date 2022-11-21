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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:47 |
567
0

Нидерланды и Эквадор лидируют. Таблица группы А после первого тура ЧМ-2022

Завершился первый тур в группе А

21 ноября 2022, 20:47 |
567
0
Нидерланды и Эквадор лидируют. Таблица группы А после первого тура ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды (0:2) завершился первый тур чемпионата мира 2022 года в группе А.

Нидерланды благодаря этой победе теперь делят лидерство с командой Эквадора, которая вчера с аналогичным счетом 2:0 в матче-открытии турнира обыграла хозяев, сборную Катара.

Во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с Эквадором. Оба матча состоятся в пятницу, 25 ноября.

Турнирная таблица группы А:

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Источник Sport.ua
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