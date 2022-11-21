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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:33 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:34
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Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ

Иран – первая сборная, которая провела шесть замен за матч

21 ноября 2022, 18:33 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:34
1540
0
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.

Матч запомнился не только большим количеством голов, но и уникальным случаем. Сборная Ирана по футболу стала первой командой в истории, которая провела шесть замен за матч.

Дело в том, что вратарь иранской команды Алиреза Бейранванд получил травму головы на первых минутах игры. Именно на этом мундиале внесли правило дополнительной замены, если повреждение будет связано с головой.

Отметим, что перед началом поединка игроки сборной Ирана отказались петь гимн своей страны.

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Источник Sport.ua
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