Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Иран – первая сборная, которая провела шесть замен за матч
Сегодня, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.
Матч запомнился не только большим количеством голов, но и уникальным случаем. Сборная Ирана по футболу стала первой командой в истории, которая провела шесть замен за матч.
Дело в том, что вратарь иранской команды Алиреза Бейранванд получил травму головы на первых минутах игры. Именно на этом мундиале внесли правило дополнительной замены, если повреждение будет связано с головой.
Отметим, что перед началом поединка игроки сборной Ирана отказались петь гимн своей страны.
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