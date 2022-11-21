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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:03
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2

Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией

Не поддерживают действия своего государства?

21 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:03
2292
2
Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Дохе, на поле Международного стадиона Халифа, проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Англии и Ирана.

Перед началом поединка иранские футболисты отказались петь национальный гимн в поддержку протестов, которые проходят в их стране. Протестующие в первую очередь ведут борьбу за права женщин.

Напомним, что власти Ирана являются пособниками российской федерации в войне против Украины. Иранцы поставляют рашистам дроны и ракеты.

Кроме Англии в одной группе с Ираном национальные команды США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Мужики не только с яйцами, а и с добрым сердцем! Сердцем, которое не может с закрытыми глазами наблюдать за приступной властью их родины.
Удачи в матче с англичанами, теперь я знаю за кого буду болеть на этом ЧМ!!!
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+4
Dar Veter
Теперь они или не вернуться домой, или их казнят.  К нам это не имеет отношения, но все таки - мужики!
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0
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