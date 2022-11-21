Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией

В эти минуты в Дохе, на поле Международного стадиона Халифа, проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Англии и Ирана.

Перед началом поединка иранские футболисты отказались петь национальный гимн в поддержку протестов, которые проходят в их стране. Протестующие в первую очередь ведут борьбу за права женщин.

Напомним, что власти Ирана являются пособниками российской федерации в войне против Украины. Иранцы поставляют рашистам дроны и ракеты.

Кроме Англии в одной группе с Ираном национальные команды США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.

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