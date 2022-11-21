Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:49 |
526
0

Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 13:00 перенесенный поединок 1-го тура чемпионата УПЛ

21 ноября 2022, 13:49 |
526
0
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Александрия».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов
Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 20 ноября 2022, 16:15 25
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу

Sport.ua рассказывает о самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля

Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Футбол | 20 ноября 2022, 21:42 11
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло

При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
Футбол | 21.11.2022, 12:22
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
ВИДЕО. Джокович выиграл итоговый, Дешам без Бензема, ставим на Динамо
Футбол | 21.11.2022, 11:51
ВИДЕО. Джокович выиграл итоговый, Дешам без Бензема, ставим на Динамо
ВИДЕО. Джокович выиграл итоговый, Дешам без Бензема, ставим на Динамо
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Футбол | 20.11.2022, 15:10
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 3
Футбол
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
21.11.2022, 01:20
Футбол
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
19.11.2022, 14:53 137
Футбол
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
20.11.2022, 19:25 44
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности