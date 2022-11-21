Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 13:49 |
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Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 13:00 перенесенный поединок 1-го тура чемпионата УПЛ
21 ноября 2022, 13:49 |
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В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Александрия».
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