В среду, 23 ноября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Победа команды Александра Кучера над донецким «Шахтером» (2:1) в минувшую субботу стала довольно неожиданной для большинства экспертов. Еще бы, ведь за всю историю противостояния клубов днепрянам не удавалось ни разу даже зацепиться за ничью. Да и начало того поединка складывалось для «Днепра-1» не лучшим образом, ведь первыми забили «горняки». Но голы Артема Довбика и Александра Пихаленка переломили ход игры.

Тот результат позволил подопечным Кучера гарантировано завершить первую часть сезона на первой строчке в турнирной таблице национального первенства. От «Шахтера» днепряне оторвались на 8 баллов, хоть дончане и имеют еще одну игру в запасе. Футболистам «Днепра-1» осталось в 2022 году провести лишь два поединка, в них они, безусловно, постараются взять максимум очков. Единственной преградой может стать насыщенный график.

Александрия

Команда Юрия Гуры играет очень нестабильно. Часто бывает, что александрийцам удается отобрать очки у фаворита, как это было с донецким «Шахтером» (2:2) в конце октября. Но порой «Александрия» проигрывает в поединках с аутсайдерами, где нужно было спокойно брать три очка. Тем не менее, клуб из Кировоградской области все равно ведет борьбу за еврокубковую зону.

За 12 сыгранных поединков подопечные Гуры набрали 23 очка и занимают 5 место в турнирной таблице, отставая от киевского «Динамо», которое идет четвертым, на 3 балла. В минувшем туре «Александрия» потерпела разгромное поражение от луганской «Зари» (1:4). Интересно, что все голы в том поединке были забиты во втором тайме.

Кадровая ситуация

Обе команды подошли к отчетной игре без дисквалифицированных. В лазарете «Днепра-1» остаются травмированы Валерий Лучкевич, Эмилиано Пурита, Доминго Бланко и Артем Громов.

В матче с «Шахтером» на скамейке запасных днепрян находился Фарес Балули, которого некоторые СМИ отправили обратно в «Металлист». Так что вполне возможно, что француз сможет сыграть против «Александрии».

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Амаш, Довбик.

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко, Дрышлюк, Рыбалка, Демченко, Третьяков, Кожушко, Костышин.

23 ноября, среда