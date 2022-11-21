Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
В Ужгороде состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги
21 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:40
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В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Александрия».
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Комментарии 2
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В Украине кроты полностью.руководят педерацией футбола .Постоянно переносят матчи как им вздумается в чемпионате а здесь ещё захотели и перенесли последние матчи на весну .И нигде ни слова с кем они этот вопрос решали .Сами как хотят.А Днепр когда был тяжёлый график всего лишь один матч просил перенести с Черноморцем потому что много с травмами.Но это же не кроты .ответ был понятен заоанее
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