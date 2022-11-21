В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Александрия».