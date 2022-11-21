Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:40
573
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия

В Ужгороде состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги

21 ноября 2022, 13:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:40
573
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
СК Днепр-1

В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Александрия».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов
Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
где смотреть Днепр-1 - Александрия Днепр-1 Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Футбол | 20 ноября 2022, 21:42 11
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло

При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
Футбол | 21 ноября 2022, 12:22 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо

В Киеве на стадионе «Динамо» пройдет поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
Футбол | 21.11.2022, 13:11
ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Футбол | 20.11.2022, 15:10
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21.11.2022, 01:20
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
В Украине кроты полностью.руководят педерацией футбола .Постоянно переносят матчи как им вздумается в чемпионате а здесь ещё захотели и перенесли последние матчи на весну .И нигде ни слова с кем они этот вопрос решали .Сами как хотят.А Днепр когда был тяжёлый график всего лишь один матч просил перенести с Черноморцем потому что много с травмами.Но это же не кроты .ответ был понятен заоанее
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 21
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 3
Футбол
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
20.11.2022, 19:25 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности