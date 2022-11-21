ВИДЕО. Криштиану РОНАЛДУ: «Я бы хотел поставить Месси мат»
Португалец – о совместной фотографии с аргентинцем
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценил совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси, где они запечатлены играющими в шахматы.
«Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат.
Это было бы прекрасно, это уже произошло в шахматной партии, а в футболе это было бы еще лучше», – признался Роналду.
Ранее, напомним, стали известны откровения Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое получило широкий резонанс.
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