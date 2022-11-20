«Если выиграем ЧМ, то я закончу карьеру». Продолжение откровений Роналду

Звездный форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду недавно дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором выразил свое недовольство состоянием дел в команде.

17 ноября на ютуб-канале известного журналиста появилась вторая часть эпохального интервью.

Разбираем вторую часть в сегодняшнем материале.

(Прим. «Р» – Роналду, «П» – Пирс)

П: Начну с рискованного вопроса. У тебя больше фунтов в банке или подписчиков в инстаграм?

Р: Это хороший вопрос (прим. смеется). Не знаю, наверно, статистика похожа. Думаю, примерно одинаково.

П: Но зная тебя, дело не в деньгах. Просто ты хочешь быть первым. Что тебя мотивирует?

Р: Конечно, рекорды, адреналин. Но, Пирс, если честно, в последние годы футбол изменился. Я вижу его теперь как бизнес, если честно. Иногда, когда Джорджина говорит: «Я не понимаю того, что они относятся к вам, игрокам, как к кускам мяса», – я отвечаю: «Да, все, что ты говоришь – правда». Я вижу футбол, Пирс, в последние годы как бизнес. Я вижу много-много разочаровывающих вещей. Жажда игры не погасла. Но также я видел вещи, которые меня удивили. В то же время это часть бизнеса, потому что если ты видишь мир таким, каков он есть на данный момент – это все бизнес.

О реакции МЮ на позднее прибытие в расположение команды летом

П: Я хочу поговорить о моменте, когда ты не приехал вовремя на предсезонную подготовку вместе с другими членами команды. Как на твое отсутствие отреагировали в клубе?

Р: Я чувствовал себя белой вороной. В «МЮ» не верили в причины, по которым я не присоединился к команде летом. Футбольному миру все равно – ты им нужен, и никого не интересуют твои семейные проблемы. Этим летом я испытывал серьезный дискомфорт из-за того, как ко мне относились. Люди забывают, что я тоже обычный человек со своими проблемами.

О том, почему покинул стадион во время товарищеского матча с Райо Вальекано

П: Ты играешь в товарищеском матче и рано покидаешь поле вместе с другими игроками. И снова разгорается скандал. Какова твоя правда? У тебя было разрешение уйти?

Р: Это сделали я и еще 8 игроков, но они вспомнили мое имя, все это делают. В прошлом году многие игроки поступили так же. В той игре восемь игроков сделали то же самое, но они говорят только о белой вороне – обо мне. Я прекрасно все понимаю, ладно, это произошло, я извинился перед тренером, для меня эта игра закрыта.

Об отказе выйти на замену в конце матча с Тоттенхэмом и отъезде со стадиона

П: Почему ты так поступил? Что побудило тебя к этому?

Р: Скажем так: я жалею об этом. Трудно сказать на 100%, но скажем, что я сожалею – в то же время чувствовал, что тренер спровоцировал меня на это. Недопустимо для меня, чтобы тренер выпускал меня на три минуты. Простите, но я не такой игрок. И я знаю, что я могу дать команде.

Об отношениях с Эриком тен Хагом

П: Мне показалось, что с самого начала тен Хаг хотел показать тебе, кто здесь главный, и потому посадил тебя на скамейку запасных. Он говорил о тебе в прессе. Что ты ощущал?

Р: Сначала он мне говорил, что меня не было на предсезонной подготовке и я должен немного подождать. Я это отлично понимал. Но ты не делаешь все с одинаковым подходом ко всем игрокам. Я не буду называть, о ком идет речь, но с ними все иначе.

Но то, как пресса сделала из этого что-то чрезвычайное, все потому, что, возможно, коммуникация была не лучшей. Но я действительно понимал сначала ситуацию, потому что я не был на предсезонке, не выходил в основе, но это заходило все дальше и дальше, дальше и дальше. Происходили и другие вещи, о которых люди не знают. И я не скрываю, что эмоциональная связь с тренером не сложилась. Я честен.

Он не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Имеем то, что имеем. Вот почему, наверное, я уехал с игры против «Тоттенхэма».

О матче с Манчестер Сити, в котором португалец так и не вышел на поле

П: Хотел бы спросить тебя еще об одной игре. Игре против «Манчестер Сити», где ты так и не появился на поле. Он вызвал других нападающих, но не тебя. Он не дал тебе этого времени и после игры сказал, что сделал так, потому что уважает тебя. Когда ты услышал эти слова, что подумал?

Р: Тренеры могут иметь иной взгляд на такие вещи. Они выбирают футболистов, которые, как им кажется, принесут команде больше пользы. Я уважаю это, но в то же время вижу постоянные оправдания. При этом нет смысла, невозможно постоянно оправдываться. Ладно, вы не выпустили меня против «Сити» из-за уважения к моей карьере. И при этом хотите дать мне три минуты против «Тоттенхэма». Никакого смысла.

Я думаю, что он сделал это умышленно, потому что, например, в сборной или других клубах, если тренер выпускает меня на 5 минут, если кто-то травмирован или они очень во мне нуждаются, я помогу. Но тогда я почувствовал, что меня провоцируют – не только из-за этого матча, но и событий до того.

Вот почему я говорю о том, что тренер не проявляет уважения ко мне. Поэтому мы все оказались в такой ситуации.

Об отстранении на матч с Челси из-за ненадлежащего поведения в игре с Тоттенхэмом

«Да, я сожалею о том, что покинул стадион. Но думаю, что это была стратегия клуба. Они хотели, чтобы я отреагировал именно так. И поведение «МЮ» очень, очень разочаровало меня. Если честно, у меня никогда не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером. И вот меня отстранили на три матча, что, мне кажется, было многовато – и для уровня спорта, клубов, многовато. Это позор».

О реакции сына на отстранение от команды перед матчем с Челси

«Помню, как приехал домой и Криштиану (старший сын Роналду) спросил: «Папа, ты не поедешь на матч?» Я ответил: «Нет, потому что клуб наказал меня на три матча» – «Но как они накажут тебя, если ты лучший игрок в мире? Как это вообще возможно, что ты не сыграешь? Тогда я сказал, что не сыграю из-за своего плохого поведения. Криштиану посмотрел на меня: «Мой папа неправильно вел себя? Что?»

С одной стороны, это было хорошо, потому что я немного отдохнул. С другой стороны, я был разочарован, ведь я совершил ошибку и извинился за это. Да, я признаю, я неидеален. Но убирать меня на три матча за такое - слишком. И потом еще дарить журналистам острые заголовки в этой ситуации, это меня очень разочаровало».

О владельцах клуба

«Глейзеры тебя не слушают. Им наплевать на клуб. Я имею в виду профессиональный спорт. Как ты знаешь, этот «МЮ» – маркетинговый клуб, получающий эти деньги от рекламы, спорта. На мой взгляд, владельцам абсолютно все равно».

Об отношении тен Хага

П: И это, похоже, было примером, как тен Хаг планировал обращаться с тобой с тех пор, как стал тренером? Постоянные попытки проявить к тебе неуважение

Р: Не говорите мне, что топ-футболисты, парни, желающие достичь всего, ключевые игроки будут играть три минуты. Это недопустимо после всего, что они говорили до этого: что они уважают меня, делают это, делают то. По-моему, это не было уважение, вот почему я принял решение, о котором сожалею. Для меня это не было проявлением уважения. Но я извинился за свой поступок перед партнерами и выложил пост в соцсетях. Написал, что сожалею о решении покинуть стадион. Но я не жалею, что отказался выходить на поле. Тренер не уважал меня, и именно поэтому у нас такие отношения. Он продолжал говорить прессе, что общается со мной. Но это только для печати, сто процентов».

О будущем в клубе после ЧМ

П: Так что у тебя сейчас в голове с этим всем? Как думаешь, ты останешься игроком «Юнайтед» первого января?

Р: Трудно сказать сейчас, потому что сейчас мои мысли сосредоточены на чемпионате мира. Это, наверное, мой последний ЧМ, мой пятый ЧМ. Я не знаю, что произойдет после него, но, как я тебе сказал, и скажу еще раз, болельщики всегда будут в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне, и если я вернусь, и если я не вернусь, и если я останусь, что бы ни случилось. Никто не идеален. То, что происходит в жизни – это часть нас как человеческих существ, меня как человека и отца. Я всегда буду делать ошибки.

Но я не знаю, сложно сейчас сказать, что произойдет после чемпионата мира, поскольку я полностью сосредоточен на нем, на сборной Португалии.

О суперщедром предложении из Саудовской Аравии

«Это правда, что мне предлагали €350 млн. в Саудовской Аравии. Но то, что пресса продолжает говорить, что никто меня не хочет подписывать – абсолютный бред. Если честно, я был здесь счастлив и хотел провести отличный сезон. Но они продолжают говорить, что никто не хочет Криштиану. Как можно не хотеть футболиста, который в прошлом году забил 32 гола?

О том, сколько еще продлится его карьера

Это глупый вопрос. Что говорят люди? Что я уже не тот. Но это касается всех.

С каждым днем ​​мы стареем, каждый из нас, понимаешь – это нормально. Просто к этому нужно адаптироваться. Не хочу быть наглым и говорить, что я играю так же, как в 20 лет. Конечно, это не так.

Я адаптируюсь к этому возрасту и знаю свои сильные стороны. Я по-прежнему играю на высоком уровне и забиваю голы — и продолжу это делать, если мой ум будет чист и счастлив. И если люди вокруг будут помогать мне добиваться успеха, особенно тренер, президент, директора… Иначе трудно чувствовать себя самим собой. Именно это и случилось со мной.

Однако все, что они говорят последние три месяца – полное вранье и мусор. Они говорят, что предлагают мне это и то, и многие президенты и директора говорят обо мне, что отказываются от меня. Это все ложь, они лгут. Потому что этого не происходило. У меня было несколько предложений от клубов, которые хотели подписать меня – но я не ушел, потому что мне было комфортно здесь. Вот правда.

Об отказе от потенциального предложения с зарплатой в 350 млн евро

«Это тяжело, очень тяжело. Но в то же время, я был очень счастлив здесь, что я все еще могу забивать голы. Я до сих пор верю, что могу забивать много голов и помогать команде, потому что я до сих пор верю, что я все еще в хорошем состоянии и способен помочь сборной – и даже «МЮ». Но если не будет энергии, которая будет играть на пользу этому, будет тяжело.

Конечно, критика будет существовать всегда. «Ах, ему 37, он уже не такой». Но я хочу увидеть, может ли кто-то моего возраста поддерживать уровень, который я показываю».

О критике за это интервью

П: Ты имеешь право на свое мнение и теперь можешь его высказать, потому что ты Криштиану Роналду.

Р: Они критикуют меня за то, что я молчу – конечно, они будут критиковать меня еще больше, когда я заговорю. Но это то, с чем я могу справиться. Я знаю, что разочарую несколько человек. Все так, как есть. Жизнь очень трудна, и не без преград. И я продолжу сражаться с теми, кто не верит в меня. Жизнь – это вызов, и я хочу доказать людям, что они ошибаются.

П: Какие пожелания у тебя будут для фанатов «МЮ», что ты скажешь им, если вдруг покинешь «МЮ»?

Р: Мне очень тяжело говорить, что я не вернусь в «Манчестер Юнайтед». Однако, несмотря на это, посмотрим, что еще произойдет.

Но, как я тебе говорил, болельщики всегда будут рядом со мной, всегда в сердце моем. Когда я выхожу на улицу, я вижу любовь, страсть, уважение, которое люди имеют ко мне. Я надеюсь, что они никогда не забудут вещи, которые я делаю. Не только в прошлом, но и сейчас. Манчестер всегда будет на моей стороне, фанаты всегда будут со мной, что бы ни случилось. И я ценю ту любовь, с которой они ко мне относятся все время. Даже если я не буду играть. И даже когда меня критикуют, они всегда будут в моем сердце. Благодарю вас за поддержку. Надеюсь скоро вас увидеть.

Об отношениях с Алексом Фергюсоном

«Я не говорил с ним уже месяц, но он всегда на моей стороне. Он всегда понимает меня. Он знает как никто, что клуб не на том пути, которого заслуживает. Он знает. Все знают. Люди, которые этого не видят – просто не хотят этого видеть, они виноваты. У фанатов всегда есть ответ и страсть к игре.

«Манчестер» принадлежит фанатам, и они должны знать правду. Инфраструктура в нехорошем состоянии. Нужны перемены».

О ЧМ и Катаре

«Думаю, Катар готов к проведению чемпионата мира. Конечно, странно играть в середине сезона, но это вызов. И это хорошо. Я чувствую себя прекрасно, чувствую прилив энергии.

Я настроен оптимистично. У нас отличный тренер, отличное поколение игроков. Я с нетерпением жду нашего выступления на чемпионате мира и думаю, что оно будет успешным. Конечно, будет тяжело. Невероятно тяжело. Но все может быть. Мы будем бороться.

Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии стать чемпионом мира? Да, закончу. Сто процентов».

Об отношениях с Месси

П: Вы с Месси связаны навеки. Вы для меня два величайших игрока. Ты для меня номер один, а он – два. Но у вас невероятные отношения. Вы проявляете уважение, когда видите друг друга. Что ты о нем думаешь?

Р: Чрезвычайный игрок, волшебник, топ. Мы делим сцену уже 16 лет, представь, 16 лет. У меня с ним хорошие отношения. Мы не друзья в значении парня, который был у тебя дома, с которым ежедневно разговариваешь по телефону, нет, но мы скорее как партнеры по команде. Я очень уважаю то, как он всегда говорит обо мне. Даже его жена и моя девушка имеют взаимное уважение - и обе из Аргентины.

Что я еще скажу о Месси. Замечательный парень, делающий чрезвычайные вещи в футболе.

Кому Роналду желает победы в АПЛ?

П: Кто твой фаворит в нынешнем чемпионате Англии?

Р: Хотел бы я победы «Арсенала» в АПЛ в этом сезоне? Надеюсь, так и будет. Конечно, на первом месте для меня «МЮ», но если мы не станем чемпионами, пусть это будет «Арсенал». Мне нравится эта команда и их тренер.

О завершении карьеры

П: Как долго ты будешь играть, если не выиграешь ЧМ?

Р: Я хочу играть еще два-три года. Это максимум. Я хочу закончить в 40. Мне кажется, 40 – как раз тот возраст. Но я точно не знаю, я не знаю будущего. Иногда планируешь одно в жизни, но, как я много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что может случиться.

О том, напишет ли Криштиану книгу

П: Роналду, ты напишешь книгу?

Р: А почему нет? В будущем – возможно. Я хочу учить не только свою семью, но и фанатов. Как вы знаете, у меня их миллионы. Я хотел бы написать книгу, которая помогала бы людям и рассказывала, как жить и поддерживать долголетие. И самое главное, как побеждать. Мой опыт может вдохновлять людей. Думаю, я пример для многих и могу помогать многим людям, если они этого захотят.

В качестве заключения - еще немного об отношении к нему в «МЮ»

«С тех пор как я перешел в «МЮ», я всегда готов помочь команде и бороться с наилучшими соперниками. Но трудно это делать, когда тебе обрубают крылья, когда не хотят, чтобы ты блистал, и не слушают твоих советов. Считаю, что мне есть, что посоветовать клубу, учитывая все мои трофеи — как индивидуальные, так и командные. Я могу помочь во многом, но когда клубная инфраструктура в таком состоянии…»

Именно на этом моменте завершается эпохальное интервью с Роналду. Теперь немного добавлю от себя.

Кто хочет критиковать Роналду, будет критиковать. Кто хочет им восхищаться, будет восхищаться. Мы живем в мире, где никого невозможно убедить. Практически никого. Любые слова можно трактовать по-разному.

К примеру, Роналду утверждает, что выходить на три минуты в игре против «Тоттенхэма» – это проявление неуважения к нему. Здесь могут быть разные мнения. С одной стороны, это реально странно смотрится. Особенно после слов тен Хага о том, что ему нужен футболист такого плана, как Роналду. Талант и достижения Роналду являются чем-то невероятным, ведь он действительно профессионал своего дела, а здесь всего три минуты.

С другой стороны, «МЮ» тогда выдал невероятный матч. Один из лучших в сезоне. Тренер имеет полное право (да и логику), чтобы сохранять на поле тот состав, который разрывает конкурента. У тен Хага есть все основания предполагать, что появление Роналду может испортить результат. Первое, о чем должен думать тренер – результат, а не обиды Роналду.

Можно сказать, что Роналду сейчас делает ставку на чемпионат мира.

Тренер сборной Португалии должен его выпускать. Даже если это самое слабое место в сборной Португалии. От этого еще интереснее, как после всех этих заявлений он себя проявит. Если с голами будет так же плохо, то это будет самый большой провал на фоне такого интервью.

Да, и отдельно о Пирсе Моргане. Сложилось впечатление, что ведущий задавал только удобные вопросы, словно поддерживал. Наверное, если у тебя самое желаемое интервью в мире спорта и существует целая масса претензий к Роналду, то можно позволить себе задавать более острые и не столь удобные вопросы. Не обязательно постоянно кричать о «ты для меня номер один в мире».

Кстати, даже здесь можно иметь разные взгляды на Роналду. С одной стороны, он не виноват, что ведущий – подхалим. С другой стороны, конкретно Роналду (либо его менеджер) попросил дать это интервью.

Но вообще кто бы что ни говорил, то, чего достиг Роналду за свой период карьеры, не покорилось ни одному из футболистов. Это легенда мирового футбола.

Материал подготовила Юлия ШАЛОВСКАЯ