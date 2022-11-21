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  4. ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 07:21 |
2786
3

ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину

Нападающий сборной Эквадора весной выразил свою позицию

21 ноября 2022, 07:21 |
2786
3
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

33-летний форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия, который стал лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0), еще весной поддержал Украину после полномасштабного вторжения российской армии.

«Футбол для мира», – написал тогда в инстаграме эквадорец, выставив фотографию с женой. Эннер был в форме «Шахтера», его супруга вплела в волосы синюю и желтую ленты.

Отметим, что благодаря первому голу во вчерашнем матче Валенсия стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале.

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Комментарии 3
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Ivan Vismutenko
Не зря Дима Комаров снял серию,  как в Эквадоре на экваторе поднимали флаг Украины по его инициативе.  Хотя местные ничего про нас не знали. Но цвета флага оказались близкими с эквадорским. Правда у них колумбийский триколор, где снизу еще красный цвет. 
Ну и  у нас мало кто знает, про Симона Боливара, про провинцию Гуаякиль в составе Колумбии и потом победу сепаратистов. Про войну Эквадора и Перу, в которой они проиграли и потеряли большую территорию. И как то живут и дальше рядом. Се ля ви.
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+3
Злий Глобинець
Респект. І дружина в нього красива, не якась накачана ботоксом та силіконом лялька.
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+1
⬆️
Фото сделано 19 апреля , в день товарищеского матча Фенербахче - Шахтер (1:0).
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+1
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