ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину

33-летний форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия, который стал лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0), еще весной поддержал Украину после полномасштабного вторжения российской армии.



«Футбол для мира», – написал тогда в инстаграме эквадорец, выставив фотографию с женой. Эннер был в форме «Шахтера», его супруга вплела в волосы синюю и желтую ленты.

Отметим, что благодаря первому голу во вчерашнем матче Валенсия стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале.