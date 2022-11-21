ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Нападающий сборной Эквадора весной выразил свою позицию
33-летний форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия, который стал лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0), еще весной поддержал Украину после полномасштабного вторжения российской армии.
«Футбол для мира», – написал тогда в инстаграме эквадорец, выставив фотографию с женой. Эннер был в форме «Шахтера», его супруга вплела в волосы синюю и желтую ленты.
Отметим, что благодаря первому голу во вчерашнем матче Валенсия стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале.
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Смотрите видеообзор товарищеского матча
Ну и у нас мало кто знает, про Симона Боливара, про провинцию Гуаякиль в составе Колумбии и потом победу сепаратистов. Про войну Эквадора и Перу, в которой они проиграли и потеряли большую территорию. И как то живут и дальше рядом. Се ля ви.