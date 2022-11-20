В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.

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«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».