Украина. Премьер лига20 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:40
1010
0
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
20 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:40
1010
0
В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
- Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2022, 09:51 3
Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»
Футбол | 20 ноября 2022, 16:15 23
Sport.ua рассказывает о самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля
Футбол | 20.11.2022, 20:23
Футбол | 20.11.2022, 11:46
Футбол | 20.11.2022, 20:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
MMA
19.11.2022, 15:56 14
19.11.2022, 12:24 4
20.11.2022, 01:10 1
19.11.2022, 15:27
20.11.2022, 02:10 2
18.11.2022, 22:40 9
20.11.2022, 04:25