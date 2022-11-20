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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:40
1010
0

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

20 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:40
1010
0
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

  • Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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