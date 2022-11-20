В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Ярослав Козык из Мукачево. Начало встречи в 14:00.

«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо», за которой следите здесь.