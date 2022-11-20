Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
В Киеве на стадионе «Динамо» пройдет поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Динамо».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Ярослав Козык из Мукачево. Начало встречи в 14:00.
«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо», за которой следите здесь.
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