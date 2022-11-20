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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:39
1281
2

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо

В Киеве на стадионе «Динамо» пройдет поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

20 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:39
1281
2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Динамо
ФК Динамо

В понедельник, 21 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Ярослав Козык из Мукачево. Начало встречи в 14:00.

«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Динамо», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Саша Лапій
Поставили в ефір? Була інформація що не покажуть обіженки. Хоча всеодно не побачу
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-1
Alex51
діііінамо?? що за дінамо?
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-1
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