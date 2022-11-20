ФОТО. Марта КОСТЮК – про победу над Японией: «Нет большей чести»

Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram опубликовала фотографии с матча Кубка Билли Джин Кинг против Японии:

«Нет большей чести. Рада одержать победу с командой на прошлых выходных в Токио. Невероятно».

Отметим, что 11 и 12 ноября состоялся матч между сборными Украины и Японии. Украинская команда одержала победу со счетом 3:1. Марта Костюк принесла два очка команде: она выиграла у Мисаки Дои, а также одолела Моюку Учидзиму.