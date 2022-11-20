ITF20 ноября 2022, 18:02 |
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ФОТО. Марта КОСТЮК – про победу над Японией: «Нет большей чести»
Украинская теннисистка опубликовала новые фото у себя в Instagram
20 ноября 2022, 18:02 |
478
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Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram опубликовала фотографии с матча Кубка Билли Джин Кинг против Японии:
«Нет большей чести. Рада одержать победу с командой на прошлых выходных в Токио. Невероятно».
Отметим, что 11 и 12 ноября состоялся матч между сборными Украины и Японии. Украинская команда одержала победу со счетом 3:1. Марта Костюк принесла два очка команде: она выиграла у Мисаки Дои, а также одолела Моюку Учидзиму.
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