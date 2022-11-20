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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 16:02 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:40
2128
4

Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»

Карлос де Пена вспомнил, как его застала война в Киеве

20 ноября 2022, 16:02 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:40
2128
4
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
Instagram. Карлос де Пена

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал, как для него началась война, которую 24 февраля 2022 года развязала россия против Украины:

«В среду, 23 февраля, президент клуба (прим. – Игорь Суркис) пообещал команде, особенно легионерам, что ситуация в столице под контролем. Что ничего не будет, что он даже говорил с президентом Украины. А мы можем быть спокойны, потому что ничего не произойдет. Но, по правде говоря, я не верил.

Помню, как проснулся в 4 утра от звуков двух самолетов над моим домом. Потом раздался звук взрыва. Не знаю, близко ли это было от меня или далеко, но я ощутил его. Я сразу встретился со своими одноклубниками из Бразилии, ведь мы жили в одном районе, и даже с некоторыми игроками «Шахтера», и уехали в одну из гостиниц города.

Мы провели три ночи в подземной квартире, своеобразном бункере, с неуверенностью, со страхом, не зная, что случится, и пытаясь передать душевное спокойствие нашим семьям, когда у нас самих его не было. Но, к счастью, сегодня я могу рассказать об этом спокойно.

Мы контактировали с посольствами, которые предлагали нам возможные варианты выезда, но у нас была группа из 50 человек вместе с детьми, поэтому сам процесс был не таким простым.

Со станции, которая была в 15 минутах езды от нас, шел поезд. Он направлялся к границе Польши, Румынии, а затем Молдовы. Проведя в этом поезде 17 часов мы так и не попали на границу Польши из-за большого количества людей, пройти было нереально.

Мы решили доехать до границы с Молдовой, где нас ждал автобус от Федерации футбола Украины. Через 4 часа, уже в Молдове, мы немного успокоились. Пожалуй, только там мы начали чувствовать, что мы действительно возвращаемся домой».

Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.

Отметим, что по итогам чемпионата Бразилии Карлос де Пена попал в пятерку лучших игроков сезона.

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Карлос де Пена Динамо Киев Игорь Суркис российско-украинская война
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Источник AS
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Суркіс піздаболіще, добре що опзж розпустили
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+1
GloryUkraine
Зеля запевнював, що ніякої війни не буде, а Захід звинувачував в дезинформаціі, закликав до шашликів та катався на лижах в Буковелі. 
Суркіс міг до останнього не вірити в те, що срашня нападе, а Зеля мав достовірну інформацію.
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0
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Serhii P.
Чому ті всі латиноамериканці зараз вилазять зі своїми спогадами. Втекли- ну і прапор їм в руки.
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-1
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