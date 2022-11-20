Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена рассказал, как для него началась война, которую 24 февраля 2022 года развязала россия против Украины:

«В среду, 23 февраля, президент клуба (прим. – Игорь Суркис) пообещал команде, особенно легионерам, что ситуация в столице под контролем. Что ничего не будет, что он даже говорил с президентом Украины. А мы можем быть спокойны, потому что ничего не произойдет. Но, по правде говоря, я не верил.

Помню, как проснулся в 4 утра от звуков двух самолетов над моим домом. Потом раздался звук взрыва. Не знаю, близко ли это было от меня или далеко, но я ощутил его. Я сразу встретился со своими одноклубниками из Бразилии, ведь мы жили в одном районе, и даже с некоторыми игроками «Шахтера», и уехали в одну из гостиниц города.

Мы провели три ночи в подземной квартире, своеобразном бункере, с неуверенностью, со страхом, не зная, что случится, и пытаясь передать душевное спокойствие нашим семьям, когда у нас самих его не было. Но, к счастью, сегодня я могу рассказать об этом спокойно.

Мы контактировали с посольствами, которые предлагали нам возможные варианты выезда, но у нас была группа из 50 человек вместе с детьми, поэтому сам процесс был не таким простым.

Со станции, которая была в 15 минутах езды от нас, шел поезд. Он направлялся к границе Польши, Румынии, а затем Молдовы. Проведя в этом поезде 17 часов мы так и не попали на границу Польши из-за большого количества людей, пройти было нереально.

Мы решили доехать до границы с Молдовой, где нас ждал автобус от Федерации футбола Украины. Через 4 часа, уже в Молдове, мы немного успокоились. Пожалуй, только там мы начали чувствовать, что мы действительно возвращаемся домой».

Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.

Отметим, что по итогам чемпионата Бразилии Карлос де Пена попал в пятерку лучших игроков сезона.