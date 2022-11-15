Полузащитник Динамо попал в топ-5 лучших игроков чемпионата Бразилии

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена, который выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьональ», стал одним из лучших футболистов завершившегося на днях чемпионата Бразилии.

30-летний уругваец вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Бразилии-2022 по версии SofaScore.

Отметим, что за несколько месяцев выступления в «Интернасьонале» Карлос де Пена провел в составе этой команды 34 матча (в 30 из них — выходил на поле «основе»), забил пять мячей и отдал 6 результативных передач. В результате, по системе «гол+пас» экс-динамовец показал второй результат сезона в «Интернасионале».

Отметим, что сам клуб завершил чемпионат Бразилии на втором месте, уступив чемпиону «Палмейрас» 8 очков.

К слову, Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.