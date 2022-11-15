Полузащитник Динамо попал в топ-5 лучших игроков чемпионата Бразилии
Карлос де Пена провел неплохой сезон
Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена, который выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьональ», стал одним из лучших футболистов завершившегося на днях чемпионата Бразилии.
30-летний уругваец вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Бразилии-2022 по версии SofaScore.
Отметим, что за несколько месяцев выступления в «Интернасьонале» Карлос де Пена провел в составе этой команды 34 матча (в 30 из них — выходил на поле «основе»), забил пять мячей и отдал 6 результативных передач. В результате, по системе «гол+пас» экс-динамовец показал второй результат сезона в «Интернасионале».
Отметим, что сам клуб завершил чемпионат Бразилии на втором месте, уступив чемпиону «Палмейрас» 8 очков.
К слову, Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат.
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