Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит первые два матча своей команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Лукаку не успевает восстановиться после травмы, которую он получил в конце октября.

Таким образом, Лукаку точно не сыграет в матчах против Канады и Марокко (23 и 27 ноября соответственно). Форвард «Интера» может появиться на поле 1 декабря в поединке третьего тура группового этапа против Хорватии.

Ранее травму получил другой звездный форвард, француз Карим Бензема. Он на ЧМ-2022 не сыграет.