Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022
Форвард не успевает восстановиться после травмы
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит первые два матча своей команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Лукаку не успевает восстановиться после травмы, которую он получил в конце октября.
Таким образом, Лукаку точно не сыграет в матчах против Канады и Марокко (23 и 27 ноября соответственно). Форвард «Интера» может появиться на поле 1 декабря в поединке третьего тура группового этапа против Хорватии.
Ранее травму получил другой звездный форвард, француз Карим Бензема. Он на ЧМ-2022 не сыграет.
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