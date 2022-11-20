Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 13:21 |
259
0

Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022

Форвард не успевает восстановиться после травмы

20 ноября 2022, 13:21 |
259
0
Лукаку пропустит первые два матча Бельгии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит первые два матча своей команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Лукаку не успевает восстановиться после травмы, которую он получил в конце октября.

Таким образом, Лукаку точно не сыграет в матчах против Канады и Марокко (23 и 27 ноября соответственно). Форвард «Интера» может появиться на поле 1 декабря в поединке третьего тура группового этапа против Хорватии.

Ранее травму получил другой звездный форвард, француз Карим Бензема. Он на ЧМ-2022 не сыграет.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Иран
Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Цель сборной США – бороться за победу в турнире»
Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема
Футбол | 20 ноября 2022, 12:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема
ОФИЦИАЛЬНО. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема

Форвард «Реала» останется в заявке сборной Франции

В ссылку. В МЮ знают, что делать с Роналду, если он не согласится уйти
Футбол | 20 ноября 2022, 12:06 1
В ссылку. В МЮ знают, что делать с Роналду, если он не согласится уйти
В ссылку. В МЮ знают, что делать с Роналду, если он не согласится уйти

Манкунианцы решили судьбу португальца

ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
Теннис | 20.11.2022, 02:10
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 20.11.2022, 04:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Футбол | 19.11.2022, 14:53
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу
18.11.2022, 13:04 13
Другие виды
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
19.11.2022, 14:53 146
Футбол
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
18.11.2022, 22:40 9
Футбол
ВИДЕО. Идеальный ракурс. Левченко показала, как тренируется со штангой
ВИДЕО. Идеальный ракурс. Левченко показала, как тренируется со штангой
18.11.2022, 13:18 3
Другие виды
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
19.11.2022, 03:47
Другие виды
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
18.11.2022, 11:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности