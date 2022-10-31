Лукаку травмировался во второй раз в нынешнем сезоне

Миланский «Интер» уведомил о том, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку травмировал заднюю поверхность левого бедра. О сроках восстановления игрока ничего не сообщается.

Есть неофициальная информация о том, что 29-летний уроженец Антверпена не примет участие в матче Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 1 ноября, и в игре Серии А с «Ювентусом», запланированной на 6 ноября.

Нынешнее повреждение у Ромелу Лукаку – уже второе в нынешнем сезоне. Ранее он был в лазарете клуба весь сентябрь и большую часть октября из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что Лукаку может продолжить карьеру в «Интере» на постоянной основе, ведь сейчас он играет за « нерадзурри» на правах аренды у лондонского «Челси».