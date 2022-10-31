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Италия
31 октября 2022, 14:58 | Обновлено 31 октября 2022, 15:05
181
0

Лукаку травмировался во второй раз в нынешнем сезоне

«Интер» вновь лишился нападающего

31 октября 2022, 14:58 | Обновлено 31 октября 2022, 15:05
181
0
Лукаку травмировался во второй раз в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Миланский «Интер» уведомил о том, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку травмировал заднюю поверхность левого бедра. О сроках восстановления игрока ничего не сообщается.

Есть неофициальная информация о том, что 29-летний уроженец Антверпена не примет участие в матче Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 1 ноября, и в игре Серии А с «Ювентусом», запланированной на 6 ноября.

Нынешнее повреждение у Ромелу Лукаку – уже второе в нынешнем сезоне. Ранее он был в лазарете клуба весь сентябрь и большую часть октября из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что Лукаку может продолжить карьеру в «Интере» на постоянной основе, ведь сейчас он играет за « нерадзурри» на правах аренды у лондонского «Челси».

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Источник ФК Интер
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