Лукаку травмировался во второй раз в нынешнем сезоне
«Интер» вновь лишился нападающего
Миланский «Интер» уведомил о том, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку травмировал заднюю поверхность левого бедра. О сроках восстановления игрока ничего не сообщается.
Есть неофициальная информация о том, что 29-летний уроженец Антверпена не примет участие в матче Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 1 ноября, и в игре Серии А с «Ювентусом», запланированной на 6 ноября.
Нынешнее повреждение у Ромелу Лукаку – уже второе в нынешнем сезоне. Ранее он был в лазарете клуба весь сентябрь и большую часть октября из-за травмы бедра.
Ранее сообщалось, что Лукаку может продолжить карьеру в «Интере» на постоянной основе, ведь сейчас он играет за « нерадзурри» на правах аренды у лондонского «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер считает, что Александр стал очень неискренным
Главные новости дня и прогноз на главные матчи