Лукаку может продолжить карьеру в Интере

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского «Челси» до конца нынешнего сезона-2022/2023, может остаться в стане «нерадзурри» еще как минимум на один сезон. Клубы в настоящий момент якобы договариваются о продлении аренды бельгийца, и близки к соглашению.

В настоящий момент Лукаку не входит в планы ни новых владельцев «Челси», ни нового наставника команды Грэма Поттера. Исходя из этого, возможно не только продление аренды «Интером» Лукаку, а и его полноценный трансфер.

Как известно, сейчас Ромелу Лукаку не играет. Он 26 августа травмировал бедро в матче с «Лацио». На счету бельгийца три матча в нынешней Серии А, в которых он отметился одним голом.