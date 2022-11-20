Дидье ДЕШАМ: «Мне очень жаль Бензема»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой форвард «Реала» пропустит чемпионат мира 2022 года:

«Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами».

Ранее сообщалось о том, что Бензема в заявке на ЧМ-2022 заменит Антони Марсьяль.