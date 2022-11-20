Чемпионат мира20 ноября 2022, 12:01 |
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Дидье ДЕШАМ: «Мне очень жаль Бензема»
Форвард пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
20 ноября 2022, 12:01 |
748
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой форвард «Реала» пропустит чемпионат мира 2022 года:
«Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами».
Ранее сообщалось о том, что Бензема в заявке на ЧМ-2022 заменит Антони Марсьяль.
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