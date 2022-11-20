Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Мне очень жаль Бензема»
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 12:01 |
748
0

Дидье ДЕШАМ: «Мне очень жаль Бензема»

Форвард пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

20 ноября 2022, 12:01 |
748
0
Дидье ДЕШАМ: «Мне очень жаль Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой форвард «Реала» пропустит чемпионат мира 2022 года:

«Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами».

Ранее сообщалось о том, что Бензема в заявке на ЧМ-2022 заменит Антони Марсьяль.

По теме:
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Источник: Марсьяль поедет на ЧМ-2022 вместо Бензема
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Карим Бензема Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Федерация футбола Франции
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Футбол | 19 ноября 2022, 14:53 145
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер

Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
Футбол | 20 ноября 2022, 06:25 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

Важные события во всех видах спорта

Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду
Футбол | 20.11.2022, 08:34
Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду
Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
Футбол | 19.11.2022, 15:58
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
Теннис | 20.11.2022, 02:10
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
Тренер Уайлдера: «Джошуа и Усик не смогут даже приблизиться к Деонтею»
18.11.2022, 11:25 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Пощечина общественному вкусу
Пощечина общественному вкусу
18.11.2022, 13:04 13
Другие виды
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
18.11.2022, 14:41 1
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
18.11.2022, 15:00
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
20.11.2022, 04:25
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности