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Чемпионат Украины
Оболонь
20.11.2022 13:30 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 11:36 | Обновлено 20 ноября 2022, 11:38
48
0

Оболонь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 13:30

20 ноября 2022, 11:36 | Обновлено 20 ноября 2022, 11:38
48
0
Оболонь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором силами померятся киевская «Оболонь» и «Кремень» из Кременчуга. Начало – в 13:30.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Оболонь» занимает 2 место с 23 очками после 12 игр. У «Кремня» 4 позиция и 18 пунктов после 12 матчей

13:30. Оболонь – Кремень

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Источник Sport.ua
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