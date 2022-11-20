Украина. Первая лига20 ноября 2022, 11:36 | Обновлено 20 ноября 2022, 11:38
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Оболонь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 13:30
20 ноября 2022, 11:36 | Обновлено 20 ноября 2022, 11:38
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В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором силами померятся киевская «Оболонь» и «Кремень» из Кременчуга. Начало – в 13:30.
В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Оболонь» занимает 2 место с 23 очками после 12 игр. У «Кремня» 4 позиция и 18 пунктов после 12 матчей
13:30. Оболонь – Кремень
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