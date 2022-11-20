В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором силами померятся киевская «Оболонь» и «Кремень» из Кременчуга. Начало – в 13:30.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Оболонь» занимает 2 место с 23 очками после 12 игр. У «Кремня» 4 позиция и 18 пунктов после 12 матчей

13:30. Оболонь – Кремень