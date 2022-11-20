В воскресенье, 20 ноября, состоится отложенный матч 6-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и запорожский «Металлург». Начало – в 12:30.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Горняк-Спорт» занимает 8 место с 7 очками после 11 игр. У «металлургов» 3 позиция и 19 пунктов после 12 матчей

12:30. Горняк-Спорт – Металлург