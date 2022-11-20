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Чемпионат Украины
Горняк-Спорт
4 0 : 0
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 12:14
98
0

Горняк-Спорт – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:30

20 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 12:14
98
0
Горняк-Спорт – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В воскресенье, 20 ноября, состоится отложенный матч 6-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и запорожский «Металлург». Начало – в 12:30.

В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Горняк-Спорт» занимает 8 место с 7 очками после 11 игр. У «металлургов» 3 позиция и 19 пунктов после 12 матчей

12:30. Горняк-Спорт – Металлург

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Источник Sport.ua
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