Украина. Первая лига20 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 12:14
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Горняк-Спорт – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:30
20 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 12:14
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В воскресенье, 20 ноября, состоится отложенный матч 6-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней и запорожский «Металлург». Начало – в 12:30.
В турнирной таблице группы Б Первой лиги «Горняк-Спорт» занимает 8 место с 7 очками после 11 игр. У «металлургов» 3 позиция и 19 пунктов после 12 матчей
12:30. Горняк-Спорт – Металлург
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