ATP20 ноября 2022, 10:38 |
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ВИДЕО. Победа Джоковича, избиение Рублева. Обзор полуфиналов ATP Finals
В субботу определились участники финальной встречи в одиночном разряде
20 ноября 2022, 10:38 |
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19 ноября состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире ATP.
В первой встрече экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович на двух тай-брейках переиграл американца Тейлора Фритца.
Во втором матче Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее Андрея Рублева.
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 7:6(5), 7:6(6)
Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:2, 6:4
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