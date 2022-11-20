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  4. ВИДЕО. Победа Джоковича, избиение Рублева. Обзор полуфиналов ATP Finals
ATP
20 ноября 2022, 10:38 |
228
0

ВИДЕО. Победа Джоковича, избиение Рублева. Обзор полуфиналов ATP Finals

В субботу определились участники финальной встречи в одиночном разряде

20 ноября 2022, 10:38 |
228
0
ВИДЕО. Победа Джоковича, избиение Рублева. Обзор полуфиналов ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

19 ноября состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире ATP.

В первой встрече экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович на двух тай-брейках переиграл американца Тейлора Фритца.

Во втором матче Каспер Рууд из Норвегии оказался сильнее Андрея Рублева.

Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 7:6(5), 7:6(6)
Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:2, 6:4

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Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Каспер Рууд Новак Джокович Тейлор Фритц
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Источник Sport.ua
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